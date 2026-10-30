Алёшки открыли путь к миру? Песков дал осторожный ответ на вопрос о соглашении с Киевом

Достигнутые Россией и Украиной договорённости о гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области пока нельзя рассматривать как показатель перспектив урегулирования всего конфликта. Соглашение касается конкретной ситуации, поэтому делать на его основе выводы о возможности более масштабных договорённостей преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это отдельно взятая ситуация, которую пока сложно проецировать на весь процесс урегулирования», — пояснил Песков в ответ на вопрос журналиста ИС «Вести» Ольги Матвеевой о возможности договориться и по другим вопросам.