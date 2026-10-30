Алёшки открыли путь к миру? Песков дал осторожный ответ на вопрос о соглашении с Киевом
Песков оценил шансы на новые соглашения с Киевом после миссии в Алёшки
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Достигнутые Россией и Украиной договорённости о гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области пока нельзя рассматривать как показатель перспектив урегулирования всего конфликта. Соглашение касается конкретной ситуации, поэтому делать на его основе выводы о возможности более масштабных договорённостей преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это отдельно взятая ситуация, которую пока сложно проецировать на весь процесс урегулирования», — пояснил Песков в ответ на вопрос журналиста ИС «Вести» Ольги Матвеевой о возможности договориться и по другим вопросам.
Ранее Life.ru сообщал об отправке гуманитарной колонны в Алёшки 30 октября. В город направили продовольствие, лекарства и другие необходимые жителям грузы. За проведением миссии наблюдают представители российских и зарубежных СМИ. В колонне следуют уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и её украинский коллега, омбудсмен Дмитрий Лубинец. Представители двух стран едут в одном автобусе.