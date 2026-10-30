Россияне и украинцы в одном автобусе: Гуманитарная колонна выдвинулась в Алёшки

Гуманитарная колонна с продуктами, лекарствами и другими жизненно необходимыми грузами отправилась в Алёшки Херсонской области ещё до рассвета 30 октября. Вместе с гуманитарным конвоем к городу направились журналисты сразу из нескольких стран, включая США и Украину. Об этом сообщает съёмочная группа Life.ru.

Видео © Life.ru

Движение колонны началось в полной темноте. В составе конвоя находятся автомобили с тоннами гуманитарного груза, предназначенного для местных жителей. Основную часть помощи составляют продовольствие и медицинские препараты. За ходом гуманитарной операции будут наблюдать представители российских и зарубежных СМИ. Вместе с колонной на автобусах следуют корреспонденты из России, США, Франции, Италии и Украины.

Для безопасной доставки помощи в районе Алёшек действует специальный режим прекращения огня. О его введении Министерство обороны России объявило 27 октября. Согласно достигнутым договорённостям, режим тишины начал действовать в 04:00 по московскому времени и должен сохраняться до 22:59 1 ноября на территориях, задействованных в гуманитарной миссии.

Накануне уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что для жителей Алёшек подготовили десятки тонн необходимых товаров. Помимо продуктов и медикаментов, в состав помощи вошли питьевая вода, средства личной гигиены и топливо для генераторов. Грузы предназначены для обеспечения повседневных потребностей людей, остающихся в городе.

По словам Лантратовой, за время действия режима тишины по состоянию на 29 октября происшествий зафиксировано не было. Российские военнослужащие также проводили разминирование дороги, чтобы обеспечить безопасное прохождение гуманитарного транспорта.

Доставка помощи проходит в рамках временного прекращения огня, согласованного для проведения гуманитарной миссии. Её задача — обеспечить жителей Алёшек самым необходимым и создать условия для безопасного выезда тех, кто пожелает покинуть город.

Ранее Life.ru писал, что жители Алёшек рассказали журналистам о своём отношении к возможному переезду на Украину. Местная жительница Светлана заявила, что среди её знакомых нет желающих отправиться на подконтрольную Киеву территорию. При этом женщина скептически отнеслась к заявлениям украинских властей на эту тему, заметив, что говорить можно что угодно.