Жители Алёшек в Херсонской области сказали, что не хотят переезжать на Украину. Об этом журналистам рассказала местная жительница Светлана, комментируя заявления украинских властей.

«Нет, из моих знакомых ни у кого не было желания уезжать на Украину. А насчет того, что об этом рассказывают украинские власти, так можно рассказывать что угодно», — сказала она.

Напомним, с 04:00 мск 27 октября российские военные установили режим тишины на Херсонском направлении. Это необходимо для подготовки гуманитарной операции в Алёшках. Стороны согласовали прекращение огня при содействии первой леди США Мелании Трамп. Оно должно обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовку эвакуации мирных жителей по специальному безопасному коридору.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что подготовка гуманитарной миссии в Алёшках началась ещё в мае. По её словам, российские и украинские представители несколько месяцев вели переговоры и согласовывали каждый этап операции, в том числе подготовку гуманитарного конвоя.