Лантратова: Гуманитарную миссию в Алёшках готовили с мая

Гуманитарную миссию в Алёшках Херсонской области готовили с мая: за выездом российских и украинских представителей стоят месяцы переговоров. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Выехали в Алёшки для проведения гуманитарной миссии. Эту миссию мы готовили с мая, тщательно продумывали каждый этап, включая подготовку гуманитарного конвоя. За сегодняшним выездом — месяцы переговоров и работы, без которой миссия не состоялась бы», — написала омбудсмен в «Максе».

Для жителей подготовили колонну с продуктами, медикаментами и другими необходимыми товарами. Среди задач миссии — оценить потребности остающихся в городе людей и помочь выехать тем, кто сам примет такое решение. Вместе с Лантратовой на место отправились иностранные журналисты, в том числе из США. Украинскую группу возглавляет омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ранее Лантратова сообщила, что в Алёшках разминируют маршруты для доставки помощи и выезда мирных жителей. Для проведения гуманитарной операции с 27 октября по 1 ноября действует режим тишины. По словам омбудсмена, обе стороны соблюдают достигнутые договорённости. Подробнее о том, что происходит в Алёшках, читайте в материалах Life.ru.