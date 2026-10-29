«Получилась такая синергия»: Песков оценил вклад Мелании Трамп в перемирие в Алёшках

Гуманитарный опыт Мелании Трамп и усилия США по мирному урегулированию помогли договориться о режиме тишины в Алёшках Херсонской области. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ИС «Вести».

Представителя Кремля спросили, чем инициатива первой леди США отличается от внешне похожих предложений папы римского Льва XIV. Песков назвал её «предметной» и напомнил об участии супруги американского президента в воссоединении детей с семьями в России и на Украине.

«У неё есть изрядный опыт уже на этой стезе», — сказал пресс-секретарь российского лидера. По его словам, гуманитарная работа первой леди дополнила дипломатические усилия Вашингтона.

«Потом, непосредственно американцы прикладывают усилия к мирному урегулированию, поэтому получилась такая синергия», — пояснил Песков.