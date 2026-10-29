«Получилась такая синергия»: Песков оценил вклад Мелании Трамп в перемирие в Алёшках
Песков объяснил роль Мелании Трамп в установлении режима тишины в Алёшках
Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / АР
Гуманитарный опыт Мелании Трамп и усилия США по мирному урегулированию помогли договориться о режиме тишины в Алёшках Херсонской области. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ИС «Вести».
Представителя Кремля спросили, чем инициатива первой леди США отличается от внешне похожих предложений папы римского Льва XIV. Песков назвал её «предметной» и напомнил об участии супруги американского президента в воссоединении детей с семьями в России и на Украине.
«У неё есть изрядный опыт уже на этой стезе», — сказал пресс-секретарь российского лидера. По его словам, гуманитарная работа первой леди дополнила дипломатические усилия Вашингтона.
«Потом, непосредственно американцы прикладывают усилия к мирному урегулированию, поэтому получилась такая синергия», — пояснил Песков.
Напомним, режим тишины в районе Алёшек действует с 04:00 мск 27 октября. Договорённости предусматривают доставку гуманитарной помощи и безопасный выезд жителей, желающих покинуть город. По данным уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, пауза рассчитана до 22:59 мск 1 ноября. Также Life.ru рассказывал, что Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня за пределы Алёшек. По её словам, это необходимо для безопасного движения гуманитарных колонн. Кроме того, начало паузы удалось перенести на два дня раньше первоначального срока. Все актуальные новости Алёшек и подробности гуманитарной операции — в специальном разделе Life.ru.