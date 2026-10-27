Мелания Трамп объявила о расширении зоны перемирия в Алёшках

Зону действия временного прекращения огня в Херсонской области расширили за пределы Алёшек, чтобы обеспечить безопасное движение гуманитарных колонн. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп.

По её словам, первоначальные договорённости удалось скорректировать сразу по двум направлениям. Режим тишины начал действовать на два дня раньше запланированного срока, а его территорию увеличили для безопасной доставки гуманитарных грузов.

Как пояснила супруга американского президента, эти изменения необходимы для защиты мирного населения и обеспечения доступа гуманитарных организаций к жителям, нуждающимся в продовольствии, медикаментах и другой помощи.

Первоначально Белый дом объявлял о прекращении огня с 29 октября, однако позднее российская и украинская стороны согласовали более раннюю дату. В результате режим тишины вступил в силу утром 27 октября.

По ранее опубликованным договорённостям, гуманитарная пауза должна продлиться до 1 ноября. За это время планируется доставить необходимые грузы и организовать безопасную эвакуацию жителей, желающих покинуть Алёшки.

При этом точные границы расширенной зоны прекращения огня в приведённом сообщении не уточняются. Речь идёт о территории, необходимой для безопасного движения гуманитарных конвоев, а не о прекращении боевых действий по всей линии фронта.