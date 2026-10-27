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Опубликовано 27 октября, 18:32

«По плану»: Кремль сообщил о ходе гуманитарной операции в районе Алёшек

Песков: Гуманитарная операция в Алёшках идёт по согласованному с США плану

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Гуманитарная операция в районе Алёшек Херсонской области проходит по плану, согласованному при посредничестве США. Особую роль в подготовке договорённостей сыграли представители первой леди Соединённых Штатов Мелании Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Первому каналу.

«Всё идёт по плану, который был согласован при посредничестве американцев и, в частности, представителей Меланьи Трамп», — сказал представитель Кремля.

Утром 27 октября на Херсонском направлении вступил в силу режим прекращения огня. По данным Минобороны РФ, российские военные остановили боевые действия с 04:00 по московскому времени, чтобы обеспечить подготовку гуманитарной миссии.

Договорённости предусматривают доставку продовольствия, медикаментов и других необходимых грузов жителям Алёшек. Кроме того, планируется организовать безопасные маршруты для добровольной эвакуации гражданского населения.

В подготовке операции участвовали представители России, Украины и США. Как ранее пояснял Песков, координирующую роль в переговорах играла американская сторона, в том числе команда Мелании Трамп.

По словам представителя Кремля, механизм локального прекращения огня в гуманитарных целях в дальнейшем может быть использован и на других участках линии боевого соприкосновения.

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Ранее Life.ru сообщал, что утром 27 октября Песков подтвердил начало действия режима тишины в Алёшках. На тот момент сообщений о нарушении договорённостей не поступало. Аналогичную информацию озвучил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Наталья Демьянова
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