Нарушений режима прекращения огня в Алёшках не было, заявил Песков

Режим прекращения огня в районе города Алёшки Херсонской области вступил в силу утром 27 октября. Сообщений о нарушении договорённостей пока не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Вы видели заявление нашего Генштаба, что в четыре утра оно вступило в силу. Пока каких-либо сообщений о нарушениях не было», — сказал представитель Кремля.

Предполагается, что временное прекращение боевых действий позволит организовать доставку продовольствия, медикаментов и других необходимых грузов местным жителям. Также планируется обеспечить возможность добровольной эвакуации гражданского населения.

Договорённости были достигнуты при участии уполномоченных по правам человека России и Украины, а также при содействии американской стороны. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец тоже сообщил о начале режима тишины и заявил, что обе стороны соблюдают согласованные условия.

Накануне Песков выразил надежду, что гуманитарная пауза в Алёшках сможет стать примером для аналогичных операций на других участках линии боевого соприкосновения.