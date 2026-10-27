Минобороны РФ: ВС России прекратили огонь на Херсонском направлении с 04:00 мск

Российские военные прекратили огонь на Херсонском направлении с 04:00 по московскому времени 27 октября. «Режим тишины» введён для подготовки гуманитарной операции в районе города Алёшки Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

«В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населённого пункта Алёшки Херсонской области, Вооружёнными силами Российской Федерации прекращен огонь на Херсонском направлении и введён «режим тишины» с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», — говорится в сообщении.

Цель операции — обеспечить безопасность мирных жителей и доставку гуманитарной помощи в населённый пункт. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что для прохода колонны военные проведут инженерную разведку и обеспечат безопасное передвижение транспорта.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные за три дня эвакуировали из Купянска-Узлового в Харьковской области 87 мирных жителей. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, людей вывели из подвала многоэтажного дома. Для эвакуации военнослужащие организовали проход протяжённостью более 20 километров по заминированному маршруту. Дипломат также сообщил об атаках дронов и миномётных обстрелах во время эвакуации.