Лантратова заявила, что большинство желавших покинуть Алёшки уже уехали

Большинство жителей Алёшек Херсонской области, планировавших покинуть город, уже уехали по собственной воле. Сейчас желающих выехать осталось немного, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Омбудсмен подчеркнула, что предстоящая гуманитарная миссия предусматривает помощь всем, кто самостоятельно решит уехать. По её словам, организаторы должны обеспечить такую возможность, не принуждая людей к эвакуации.

«В Алёшках не так много людей, которые изъявили желание выехать. Так как все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали. И уехали они совершенно добровольно», — отметила Лантратова.

Уполномоченный добавила, что поддерживает постоянную связь с руководством региона и района. Она заверила, что оставшиеся жители, пожелавшие покинуть Алёшки, также смогут воспользоваться организованным выездом.