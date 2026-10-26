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Регион
Опубликовано 26 октября, 18:52
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Лантратова заявила, что большинство желавших покинуть Алёшки уже уехали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Большинство жителей Алёшек Херсонской области, планировавших покинуть город, уже уехали по собственной воле. Сейчас желающих выехать осталось немного, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Омбудсмен подчеркнула, что предстоящая гуманитарная миссия предусматривает помощь всем, кто самостоятельно решит уехать. По её словам, организаторы должны обеспечить такую возможность, не принуждая людей к эвакуации.

«В Алёшках не так много людей, которые изъявили желание выехать. Так как все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали. И уехали они совершенно добровольно», — отметила Лантратова.

Уполномоченный добавила, что поддерживает постоянную связь с руководством региона и района. Она заверила, что оставшиеся жители, пожелавшие покинуть Алёшки, также смогут воспользоваться организованным выездом.

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Ранее Life.ru сообщал о подготовке безопасного выезда жителей Алёшек из зоны боевых действий. Лантратова пояснила, что для проведения гуманитарной операции необходимо временно прекратить огонь и обеспечить свободное передвижение транспорта, который будет задействован в эвакуации.

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Вероника Бакумченко
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