Лантратова заявила, что большинство желавших покинуть Алёшки уже уехали
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Большинство жителей Алёшек Херсонской области, планировавших покинуть город, уже уехали по собственной воле. Сейчас желающих выехать осталось немного, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Омбудсмен подчеркнула, что предстоящая гуманитарная миссия предусматривает помощь всем, кто самостоятельно решит уехать. По её словам, организаторы должны обеспечить такую возможность, не принуждая людей к эвакуации.
«В Алёшках не так много людей, которые изъявили желание выехать. Так как все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали. И уехали они совершенно добровольно», — отметила Лантратова.
Уполномоченный добавила, что поддерживает постоянную связь с руководством региона и района. Она заверила, что оставшиеся жители, пожелавшие покинуть Алёшки, также смогут воспользоваться организованным выездом.
Ранее Life.ru сообщал о подготовке безопасного выезда жителей Алёшек из зоны боевых действий. Лантратова пояснила, что для проведения гуманитарной операции необходимо временно прекратить огонь и обеспечить свободное передвижение транспорта, который будет задействован в эвакуации.