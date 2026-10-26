«Слово «насильно» не приемлю»: Лантратова потребовала от Киева дать жителям Алёшек выбор

Украинская сторона должна прекратить обстрелы Алёшек в Херсонской области и минирование дорог, чтобы местные жители могли самостоятельно решить, оставаться им в городе или эвакуироваться. С таким призывом выступила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, категорически отвергнув идею принудительного вывоза семей с детьми.

В своём канале в мессенджере Max омбудсмен ответила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу, который ранее говорил об обязательной эвакуации детей, ссылаясь на законодательство Украины.

«Я как Уполномоченный по правам человека, слово «насильно» не приемлю. Мы говорим о людях, которые сами в состоянии принять осознанные решения», — написала Лантратова.

По её мнению, главное условие свободного выбора — безопасность мирных жителей. Омбудсмен обвинила украинских военных в ежедневных обстрелах города и минировании подъездных путей, призвав Киев отдать приказ прекратить эти действия.

«Хотите, чтобы люди приняли осознанное решение? Дайте им такую возможность, дайте им спокойно жить!» — потребовала она.

Лантратова также пояснила, что главная задача согласованной с Лубинцом гуманитарной миссии — выяснить потребности остающихся в Алёшках людей и доставить им продукты, медикаменты и средства гигиены. Отдельно планируется организовать выезд желающих. По словам омбудсмена, таких жителей сейчас немного, поскольку большинство намеревавшихся покинуть город уже сделали это.

Операция должна пройти в условиях временного прекращения огня. Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Украина согласовали начало режима тишины на 27 октября в 04:00 по московскому времени. Договорённости были подтверждены на онлайн-встрече Лантратовой и Лубинца.

При этом гуманитарная пауза в Алёшках может иметь значение и для других участков конфликта. Ранее Life.ru рассказывал, что Дмитрий Песков допустил заключение аналогичных соглашений при посредничестве США. Представитель Кремля высоко оценил участие американских переговорщиков и первой леди Мелании Трамп, выразив надежду на выполнение достигнутых договорённостей.