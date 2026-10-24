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Опубликовано 24 октября, 18:25

«По часам, дням и минутам»: В США разработали детальный план перемирия в Алёшках

Советник Мелании Трамп: США подготовили по минутам план перемирия в Алёшках

Обложка © ТАСС / Lev Radin/Sipa USA

Обложка © ТАСС / Lev Radin/Sipa USA

Американская сторона подготовила подробный план временного прекращения огня в Алёшках Херсонской области. Об этом в комментарии ИС «Вести» сообщил старший советник первой леди США Марк Бекман.

«У нас есть подробный план — буквально по часам, дням и минутам — того, как будет проходить этот режим прекращения огня», — сказал он.

По словам Бекмана, Мелания Трамп инициировала переговоры и курировала их ход. Он также сообщил об участии американской стороны в подписании соответствующих документов между Россией и Украиной.

Советник связал достижение договорённостей с прямыми контактами, которые первая леди примерно год выстраивала с российской и украинской сторонами. Конкретное содержание упомянутых документов в приведённом комментарии он не раскрыл.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные согласовывают сроки прекращения огня в районе Алёшек для гуманитарной операции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что эвакуация жителей может занять несколько дней. Сейчас Киев фактически блокирует город, минирует его при помощи дронов и обстреливает пути из населённого пункта в безопасные зоны.

Больше новостей о ситуации в зоне боевых действий и гуманитарных инициативах — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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