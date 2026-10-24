«По часам, дням и минутам»: В США разработали детальный план перемирия в Алёшках

Американская сторона подготовила подробный план временного прекращения огня в Алёшках Херсонской области. Об этом в комментарии ИС «Вести» сообщил старший советник первой леди США Марк Бекман.

«У нас есть подробный план — буквально по часам, дням и минутам — того, как будет проходить этот режим прекращения огня», — сказал он.

По словам Бекмана, Мелания Трамп инициировала переговоры и курировала их ход. Он также сообщил об участии американской стороны в подписании соответствующих документов между Россией и Украиной.

Советник связал достижение договорённостей с прямыми контактами, которые первая леди примерно год выстраивала с российской и украинской сторонами. Конкретное содержание упомянутых документов в приведённом комментарии он не раскрыл.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные согласовывают сроки прекращения огня в районе Алёшек для гуманитарной операции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что эвакуация жителей может занять несколько дней. Сейчас Киев фактически блокирует город, минирует его при помощи дронов и обстреливает пути из населённого пункта в безопасные зоны.