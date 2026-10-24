Около 15 автомобилей скорой помощи получили повреждения в Алёшках Херсонской области за последнее время. Примерно десять из них полностью выведены из строя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв Live».

По словам дипломата, среди погибших есть водители и фельдшеры, которые занимались эвакуацией пациентов из города. Медики пытались доставить людей туда, где им могли оказать необходимую помощь.

«За последнее время порядка 15 машин пострадало. Штук 10 приведены в полную негодность — то есть и с гибелью людей, и с гибелью водителей, фельдшеров, людей, которые перевозили людей», — рассказал Мирошник.

Представитель МИД подчеркнул, что сотрудники скорой помощи рисковали собственными жизнями ради спасения пациентов. По его словам, возможностей местной медицинской системы уже не хватает, поэтому больных приходится вывозить за пределы Алёшек.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные согласовывают сроки прекращения огня в районе Алёшек для проведения гуманитарной операции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что временное перемирие необходимо для безопасной эвакуации мест