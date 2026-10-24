Режим прекращения огня в Алёшках расширят на гуманитарные маршруты

Договорённости о временном прекращении огня в Алёшках Херсонской области будут действовать не только в самом городе, но и на территориях, по которым пройдут гуманитарные маршруты. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, для безопасного передвижения мирных жителей предусмотрено техническое разминирование участков, через которые будут организованы гуманитарные коридоры. Саму операцию планируют провести в несколько этапов, каждый из которых может занять от одного до нескольких дней.

Первоначально необходимо обеспечить доступ к Алёшкам и подготовить условия для эвакуации населения. Лубинец подчеркнул, что жители смогут самостоятельно выбирать направление выезда.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что покинуть город в рамках гуманитарной операции смогут все желающие. При этом он отмечал, что её организация требует сложной подготовки с участием представителей разных сторон.