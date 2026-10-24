Генсек ООН приветствовал перемирие между Россией и Украиной в районе Алёшек

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал договорённость России и Украины о временном прекращении огня в районе Алёшек Херсонской области с 27 октября. Он выразил надежду, что гуманитарное перемирие поможет не только эвакуировать мирных жителей, но и приблизить более широкое урегулирование конфликта.

Позицию главы организации озвучил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. По словам представителя ООН, Гутерриш рассчитывает, что локальное перемирие станет шагом к «немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня», которое позволит добиться прочного мира на Украине.

Договорённость предусматривает временную остановку боевых действий для доставки продовольствия, медикаментов и организации безопасного выезда гражданского населения. По оценкам американской администрации, в Алёшках остаются от 1700 до 2000 человек, многие из которых испытывают острую нехватку необходимых вещей.

О достигнутом соглашении 23 октября объявили Белый дом и Кремль. В Вашингтоне подчеркнули, что важную роль в переговорах сыграла первая леди США Мелания Трамп, представители которой взаимодействовали с российской и украинской сторонами.