Герасимов: ВС РФ обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в Алёшки

Российские военные организуют инженерную разведку для обеспечения безопасного прохода гуманитарной колонны в город Алёшки Херсонской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По словам генерала армии, необходимые мероприятия позволят обеспечить безопасность гражданского населения и доставить в населённый пункт социально значимые грузы.

«Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населённый пункт Алёшки Херсонской области», — заявил Герасимов.