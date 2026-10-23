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Опубликовано 23 октября, 19:09

Герасимов: ВС РФ обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в Алёшки

Валерий Герасимов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Валерий Герасимов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные организуют инженерную разведку для обеспечения безопасного прохода гуманитарной колонны в город Алёшки Херсонской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По словам генерала армии, необходимые мероприятия позволят обеспечить безопасность гражданского населения и доставить в населённый пункт социально значимые грузы.

«Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населённый пункт Алёшки Херсонской области», — заявил Герасимов.

Песков: РФ приветствует усилия Мелании Трамп по гуманитарной операции в Алёшках
Песков: РФ приветствует усилия Мелании Трамп по гуманитарной операции в Алёшках

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что жители Алешек смогут беспрепятственно покинуть город в рамках гуманитарной операции. По его словам, военные согласовывают сроки прекращения огня для безопасного выхода гражданского населения.

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Матвей Константинов
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