Герасимов: ВС РФ обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в Алёшки
Валерий Герасимов. Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские военные организуют инженерную разведку для обеспечения безопасного прохода гуманитарной колонны в город Алёшки Херсонской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По словам генерала армии, необходимые мероприятия позволят обеспечить безопасность гражданского населения и доставить в населённый пункт социально значимые грузы.
«Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населённый пункт Алёшки Херсонской области», — заявил Герасимов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что жители Алешек смогут беспрепятственно покинуть город в рамках гуманитарной операции. По его словам, военные согласовывают сроки прекращения огня для безопасного выхода гражданского населения.