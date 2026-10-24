Лантратова: Москва и Киев согласовали единое время прекращения огня в Алёшках
Яна Лантратова. Обложка © Life.ru
Россия и Украина подтвердили, что одновременно введут режим прекращения огня в районе Алёшек Херсонской области для проведения гуманитарной операции. Он начнёт действовать 27 октября в 04:00 по московскому времени, что соответствует 03:00 по Киеву. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Договорённости подтвердили во время онлайн-встречи Лантратовой с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, который возглавляет переговорную группу со стороны Киева. Стороны сверили сроки и обсудили организационные вопросы предстоящей миссии.
«Обсудили ранее согласованные детали, всё происходит в соответствии с проработанными договорённостями. Взятые на себя обязательства выполняют обе стороны», — сообщила российский омбудсмен.
Временное прекращение боевых действий позволит доставить жителям Алёшек продукты, медикаменты и другую необходимую помощь, а также организовать безопасную эвакуацию желающих покинуть город. По словам Лубинца, гуманитарная операция пройдёт в несколько этапов.
Напомним, Россия объявила о введении режима прекращения огня на Херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября. Гуманитарная пауза необходима для доставки жителям Алёшек продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заверил, что российские военные обеспечат безопасный проход гуманитарной колонны. Для этого планируется провести инженерную разведку маршрута и организовать беспрепятственное движение транспорта.