Песков допустил новые перемирия по примеру Алёшек при участии США

Временное прекращение огня в районе Алёшек Херсонской области может стать примером для аналогичных гуманитарных договорённостей на других участках. Такую возможность допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высоко оценив участие американских посредников в организации предстоящей операции.

«В гуманитарных целях — может. Особенно когда речь идёт о позитивном координирующем участии американских переговорщиков, первой леди Мелании Трамп. Мы высоко ценим это, и это может стать прецедентом», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков выразил надежду, что украинская сторона выполнит все достигнутые договорённости. Он особо выделил роль переговорщиков США и Мелании Трамп, при непосредственном участии которых удалось согласовать гуманитарную паузу.

Напомним, режим прекращения огня в районе Алёшек должен вступить в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени. Российская и украинская стороны подтвердили готовность соблюдать договорённости, необходимые для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей.

При этом действие режима тишины планируется распространить и на гуманитарные маршруты. Как пояснял украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, для безопасного передвижения людей предусмотрено разминирование отдельных участков. Операцию намерены провести в несколько этапов, а жители смогут самостоятельно выбирать направление эвакуации.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовленном американской стороной подробном плане перемирия в Алёшках. Старший советник Мелании Трамп Марк Бекман сообщил, что порядок проведения гуманитарной операции расписан практически поминутно. По его словам, первая леди США участвовала в организации переговоров и координации контактов между сторонами.