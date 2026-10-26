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Опубликовано 26 октября, 12:55

Песков допустил новые перемирия по примеру Алёшек при участии США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временное прекращение огня в районе Алёшек Херсонской области может стать примером для аналогичных гуманитарных договорённостей на других участках. Такую возможность допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высоко оценив участие американских посредников в организации предстоящей операции.

«В гуманитарных целях — может. Особенно когда речь идёт о позитивном координирующем участии американских переговорщиков, первой леди Мелании Трамп. Мы высоко ценим это, и это может стать прецедентом», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков выразил надежду, что украинская сторона выполнит все достигнутые договорённости. Он особо выделил роль переговорщиков США и Мелании Трамп, при непосредственном участии которых удалось согласовать гуманитарную паузу.

Напомним, режим прекращения огня в районе Алёшек должен вступить в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени. Российская и украинская стороны подтвердили готовность соблюдать договорённости, необходимые для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей.

При этом действие режима тишины планируется распространить и на гуманитарные маршруты. Как пояснял украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, для безопасного передвижения людей предусмотрено разминирование отдельных участков. Операцию намерены провести в несколько этапов, а жители смогут самостоятельно выбирать направление эвакуации.

Мелания Трамп не исключила поездку на Украину после соглашения по Алёшкам
Мелания Трамп не исключила поездку на Украину после соглашения по Алёшкам

Ранее Life.ru рассказывал о подготовленном американской стороной подробном плане перемирия в Алёшках. Старший советник Мелании Трамп Марк Бекман сообщил, что порядок проведения гуманитарной операции расписан практически поминутно. По его словам, первая леди США участвовала в организации переговоров и координации контактов между сторонами.

Больше новостей о дипломатических договорённостях, гуманитарных инициативах и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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