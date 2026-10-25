Мелания Трамп не исключила поездку на Украину после соглашения по Алёшкам

Первая леди США Мелания Трамп не исключила возможность поездки на Украину. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов во Флориде, супруга американского президента ограничилась короткой репликой.

«Посмотрим», — ответила Трамп, не уточнив, обсуждается ли такой визит и когда он мог бы состояться.

Заявление прозвучало на фоне подготовки гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области. Ранее Белый дом объявил о достижении договорённости между Россией и Украиной.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва и Киев согласовали единое время прекращения огня в Алёшках. Как рассказала Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, режим тишины должен вступить в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени. Договорённости подтвердили в ходе онлайн-встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Гуманитарная пауза позволит доставить жителям города продукты и медикаменты, а также эвакуировать желающих.