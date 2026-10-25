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Опубликовано 25 октября, 01:55

Мелания Трамп не исключила поездку на Украину после соглашения по Алёшкам

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

Первая леди США Мелания Трамп не исключила возможность поездки на Украину. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов во Флориде, супруга американского президента ограничилась короткой репликой.

«Посмотрим», — ответила Трамп, не уточнив, обсуждается ли такой визит и когда он мог бы состояться.

Заявление прозвучало на фоне подготовки гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области. Ранее Белый дом объявил о достижении договорённости между Россией и Украиной.

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Ранее Life.ru сообщал, что Москва и Киев согласовали единое время прекращения огня в Алёшках. Как рассказала Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, режим тишины должен вступить в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени. Договорённости подтвердили в ходе онлайн-встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Гуманитарная пауза позволит доставить жителям города продукты и медикаменты, а также эвакуировать желающих.

Больше новостей о международных отношениях и событиях вокруг украинского конфликта читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Блинов
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