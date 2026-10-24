«Первый шаг к настоящему миру»: В команде Мелании Трамп оценили перемирие в Алёшках

Временное прекращение огня между Россией и Украиной в районе Алёшек Херсонской области может стать первым шагом к установлению прочного мира. Об этом заявил старший советник первой леди США Марк Бекман в интервью телеканалу Fox News.

Бекман высоко оценил роль Мелании Трамп в достижении гуманитарной договорённости. По его мнению, инициатива первой леди США позволит спасти жителей города и может способствовать дальнейшему мирному урегулированию.

«Наша первая леди добилась первого прекращения огня между Украиной и Россией, которое спасёт целый город. Это первый шаг на пути к настоящему, прочному миру в этом охваченном войной регионе», — заявил советник.

Бекман также подчеркнул, что Мелания Трамп меняет представление о роли первой леди США. По его словам, она не ограничивается привлечением внимания к общественно значимым проблемам, а добивается конкретных решений.

Напомним, Россия объявила о введении режима прекращения огня на Херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября. «Режим тишины» необходим для проведения гуманитарной операции в районе города Алёшки и доставки местным жителям продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заверил, что российские военные сделают всё возможное для безопасного прохода гуманитарной колонны. Для этого планируется провести инженерную разведку маршрута и обеспечить беспрепятственное движение грузов. Генерал армии подчеркнул, что главная задача операции — защита мирного населения.