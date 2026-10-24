Лантратова и Лубинец обсудили прекращение огня для гуммиссии в Алёшках

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела онлайн-переговоры с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по вопросу гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Стороны обсудили сроки введения режима прекращения огня, необходимого для оказания помощи местным жителям.

«Провела встречу онлайн с руководителем переговорной группы с украинской стороны Дмитрием Лубинцом. Основная тема — гуманитарная миссия в Алёшках», — написала Лантратова в своём канале в MAX.

По словам российского омбудсмена, Лубинец подтвердил готовность Киева установить режим тишины с 27 октября. При этом Лантратова указала время начала прекращения огня — 04:00 по киевскому времени.

Ранее Life.ru сообщал, что украинская сторона подтвердила введение режима тишины в районе Алёшек с 27 октября. Согласно заявлению Генштаба ВСУ, прекращение огня начнётся в 03:00 по киевскому времени, что соответствует 04:00 по Москве. Российская сторона также подтвердила готовность соблюдать гуманитарную паузу для проведения операции.