Ни одного нарушения к 9 утра: На Украине подтвердили соблюдение Россией перемирия у Алёшек

Российские военные соблюдают режим прекращения огня в районе Алёшек Херсонской области. По состоянию на 9:00 27 октября украинская сторона не зафиксировала нарушений перемирия. Об этом сообщил представитель 30-го корпуса морской пехоты ВСУ Павел Дрогаль.

По его словам, украинские подразделения продолжают следить за обстановкой в районе проведения гуманитарной операции. В случае каких-либо существенных изменений военные обещают оперативно проинформировать общественность.

Режим тишины начал действовать 27 октября в 04:00 по московскому времени. Российская и украинская стороны заранее согласовали одновременное прекращение огня, чтобы обеспечить проведение гуманитарной миссии в Алёшках.

Договорённости предусматривают доставку местным жителям продовольствия, медикаментов и других необходимых грузов. Кроме того, планируется организовать безопасный выезд гражданских лиц, желающих покинуть город.

Подготовка гуманитарной операции проходила при участии американской стороны. Российский омбудсмен Яна Лантратова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец ранее подтвердили согласованные сроки и порядок проведения миссии.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска с 04:00 мск прекратили огонь на Херсонском направлении. В Минобороны РФ пояснили, что временное перемирие необходимо для безопасного прохода гуманитарной колонны. Перед её отправкой военные должны провести инженерную разведку маршрута.