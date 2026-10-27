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Регион
Опубликовано 27 октября, 14:44

Арахамия заявил, что перемирие в районе Алёшек продлится до 1 ноября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Временное прекращение огня в районе города Алёшки Херсонской области продлится до 22:59 1 ноября. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Режим тишины вступил в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени. Его введение ранее подтвердили Министерство обороны России и украинская сторона. Прекращение огня согласовано для проведения гуманитарной операции.

Главная цель договорённости — обеспечить безопасную доставку помощи мирным жителям и создать условия для их эвакуации. В рамках операции планируется организовать гуманитарные коридоры, обследовать маршруты движения и подготовить их для гражданского транспорта.

Подготовка гуманитарной миссии велась при участии уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца. В согласовании договорённостей также участвовала первая леди США Мелания Трамп.

Путин сообщил Стуббу и Стёре о начале гуманитарной операции в Алёшках
Путин сообщил Стуббу и Стёре о начале гуманитарной операции в Алёшках

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Украина согласовали единое время начала перемирия в Алёшках. Яна Лантратова рассказала, что соответствующие договорённости были подтверждены во время онлайн-встречи с Дмитрием Лубинцом. Главная цель временного прекращения боевых действий — обеспечение безопасности мирных жителей и проведение гуманитарной операции.

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Наталья Демьянова
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