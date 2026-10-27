Арахамия заявил, что перемирие в районе Алёшек продлится до 1 ноября

Временное прекращение огня в районе города Алёшки Херсонской области продлится до 22:59 1 ноября. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Режим тишины вступил в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени. Его введение ранее подтвердили Министерство обороны России и украинская сторона. Прекращение огня согласовано для проведения гуманитарной операции.

Главная цель договорённости — обеспечить безопасную доставку помощи мирным жителям и создать условия для их эвакуации. В рамках операции планируется организовать гуманитарные коридоры, обследовать маршруты движения и подготовить их для гражданского транспорта.

Подготовка гуманитарной миссии велась при участии уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца. В согласовании договорённостей также участвовала первая леди США Мелания Трамп.