Лантратова напомнила, что режим тишины в Алёшках продлится до 1 ноября

Режим прекращения огня в районе Алёшек Херсонской области должен действовать до 22:59 1 ноября по киевскому времени. От соблюдения договорённостей зависит возможность доставить необходимую помощь остающимся в городе жителям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Очень важно, чтобы достигнутые договорённости соблюдались и в дальнейшем. От этого зависит возможность оказать помощь людям, которые остаются в городе и ждут нашей поддержки», — подчеркнула омбудсмен.

Гуманитарная пауза началась 27 октября в 04:00 по московскому времени. Российская и украинская стороны договорились временно прекратить боевые действия на участках, связанных с проведением гуманитарной операции.

Срок окончания режима тишины ранее назвал представитель украинской переговорной группы Давид Арахамия. По его словам, договорённости будут действовать до 22:59 1 ноября по киевскому времени, что соответствует 23:59 по Москве.

В рамках миссии планируется выяснить потребности жителей, сформировать гуманитарный конвой и организовать доставку продовольствия, медикаментов и других необходимых грузов. Также предусмотрена возможность добровольной эвакуации гражданского населения.