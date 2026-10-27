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Регион
Опубликовано 27 октября, 19:04

Лантратова напомнила, что режим тишины в Алёшках продлится до 1 ноября

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Режим прекращения огня в районе Алёшек Херсонской области должен действовать до 22:59 1 ноября по киевскому времени. От соблюдения договорённостей зависит возможность доставить необходимую помощь остающимся в городе жителям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Очень важно, чтобы достигнутые договорённости соблюдались и в дальнейшем. От этого зависит возможность оказать помощь людям, которые остаются в городе и ждут нашей поддержки», — подчеркнула омбудсмен.

Гуманитарная пауза началась 27 октября в 04:00 по московскому времени. Российская и украинская стороны договорились временно прекратить боевые действия на участках, связанных с проведением гуманитарной операции.

Срок окончания режима тишины ранее назвал представитель украинской переговорной группы Давид Арахамия. По его словам, договорённости будут действовать до 22:59 1 ноября по киевскому времени, что соответствует 23:59 по Москве.

В рамках миссии планируется выяснить потребности жителей, сформировать гуманитарный конвой и организовать доставку продовольствия, медикаментов и других необходимых грузов. Также предусмотрена возможность добровольной эвакуации гражданского населения.

«По плану»: Кремль сообщил о ходе гуманитарной операции в районе Алёшек
«По плану»: Кремль сообщил о ходе гуманитарной операции в районе Алёшек

Ранее Life.ru сообщал, что утром 27 октября Песков подтвердил начало действия режима тишины в Алёшках. На тот момент сообщений о нарушении договорённостей не поступало. Аналогичную информацию озвучил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Наталья Демьянова
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