Fox News: Жителей Алёшек эвакуируют на Украину через Анапу и Белоруссию

Жителей Алёшек Херсонской области, пожелавших выехать на Украину, планируют эвакуировать через российскую Анапу и белорусский Гомель на военно-транспортном самолёте Минобороны РФ. Посредником в организации гуманитарной операции выступила первая леди США Мелания Трамп. Подробности соглашения Москвы и Киева раскрыл телеканал Fox News, опубликовав фотографии документа.

Согласно достигнутым договорённостям, украинская делегация сопроводит эвакуированных в аэропорт Анапы. Оттуда 31 октября их предполагается доставить в Белоруссию, после чего граждане смогут отправиться на подконтрольную Киеву территорию.

В состав сопровождающей группы войдут украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, сотрудники его аппарата, журналисты и представители российской стороны. Одновременно делегация РФ во главе с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой должна вернуться в Москву.

По сведениям Fox News, супруга американского президента получила от обеих сторон полномочия эксклюзивного посредника. Как утверждает её советник, соответствующие договорённости были оформлены письмами из Киева и Москвы. Участие Трамп в гуманитарных переговорах предполагается продолжить и после завершения нынешней миссии.

В соглашении также говорится о будущей договорённости по систематической доставке гуманитарной помощи, продуктов питания, медикаментов и ГСМ (бензин и дизельное топливо). Кроме того, стороны намерены согласовать регулярные мероприятия по возвращению граждан в населённых пунктах Херсонской области.