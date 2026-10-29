Песков: Жители Алёшек смогут выехать уже сегодня-завтра и получить помощь
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Операция по эвакуации жителей Алёшек в Херсонской области началась. Борт из Москвы уже вылетел. Об этом Zvezdanews сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, схема, как люди будут добираться, оказалась достаточно сложной. Сейчас на месте ведётся разминирование. Песков выразил надежду, что уже сегодня-завтра жители смогут беспрепятственно и безопасно получить гуманитарную помощь.
«Желающие смогут покинуть этот населённый пункт», — приводит телеканал слова представителя Кремля.
Отвечая на вопрос о том, насколько широко может распространиться режим тишины, Песков уточнил: пока согласован один участок. Вся инициатива первой леди США Мелании Трамп касалась именно Алёшек.
Напомним, что 24 октября Яна Лантратова сообщила, что Москва и Киев согласовали начало прекращения огня в районе Алёшек — 27 октября в 04:00 по московскому времени. Уже 28 октября омбудсмен заявила, что за первые 30 часов перемирия инцидентов не зафиксировано. Позднее она рассказала о разминировании маршрутов для доставки помощи и безопасного выезда мирных жителей.