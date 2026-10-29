Операция по эвакуации жителей Алёшек в Херсонской области началась. Борт из Москвы уже вылетел. Об этом Zvezdanews сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, схема, как люди будут добираться, оказалась достаточно сложной. Сейчас на месте ведётся разминирование. Песков выразил надежду, что уже сегодня-завтра жители смогут беспрепятственно и безопасно получить гуманитарную помощь.

«Желающие смогут покинуть этот населённый пункт», — приводит телеканал слова представителя Кремля.

Отвечая на вопрос о том, насколько широко может распространиться режим тишины, Песков уточнил: пока согласован один участок. Вся инициатива первой леди США Мелании Трамп касалась именно Алёшек.