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Регион
Опубликовано 29 октября, 11:15

Лубинец вслед за Лантратовой едет в Алёшки на место гуманитарной миссии

Лантратова и Лубинец. Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Лантратова и Лубинец. Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом 29 октября отправилась в направлении Алёшек Херсонской области. С российской стороны для участия в гуманитарной миссии выехала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, сообщившая о сохранении режима тишины.

Об отправке украинской группы сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, делегация выдвинулась к Алёшкам, где продолжается подготовка к доставке гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей.

«Украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцом сегодня выехала в направлении Алёшек. Будем наблюдать и сообщать о ходе операции, как только появится связь. Берегите себя, ребята!» — написал Арахамия.

Лантратова: В Алёшках идёт разминирование, режим тишины соблюдается
Лантратова: В Алёшках идёт разминирование, режим тишины соблюдается

Одновременно российская сторона готовит гуманитарную колонну с необходимыми для жителей города грузами. Как рассказала Лантратова, военные продолжают разминирование дорог, по которым предстоит доставлять помощь и организовывать безопасный выезд граждан. По её словам, соблюдение договорённостей позволяет продолжать инженерные работы и подготовку маршрутов. Лантратова также сообщила, что постоянно поддерживает связь с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом для координации действий.

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Андрей Бражников
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