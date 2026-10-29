Лубинец вслед за Лантратовой едет в Алёшки на место гуманитарной миссии
Лантратова и Лубинец. Обложка © Telegram / Яна Лантратова
Украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом 29 октября отправилась в направлении Алёшек Херсонской области. С российской стороны для участия в гуманитарной миссии выехала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, сообщившая о сохранении режима тишины.
Об отправке украинской группы сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, делегация выдвинулась к Алёшкам, где продолжается подготовка к доставке гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей.
«Украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцом сегодня выехала в направлении Алёшек. Будем наблюдать и сообщать о ходе операции, как только появится связь. Берегите себя, ребята!» — написал Арахамия.
Одновременно российская сторона готовит гуманитарную колонну с необходимыми для жителей города грузами. Как рассказала Лантратова, военные продолжают разминирование дорог, по которым предстоит доставлять помощь и организовывать безопасный выезд граждан. По её словам, соблюдение договорённостей позволяет продолжать инженерные работы и подготовку маршрутов. Лантратова также сообщила, что постоянно поддерживает связь с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом для координации действий.