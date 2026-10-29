Лубинец вслед за Лантратовой едет в Алёшки на место гуманитарной миссии

Украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом 29 октября отправилась в направлении Алёшек Херсонской области. С российской стороны для участия в гуманитарной миссии выехала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, сообщившая о сохранении режима тишины.

Об отправке украинской группы сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, делегация выдвинулась к Алёшкам, где продолжается подготовка к доставке гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей.

«Украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцом сегодня выехала в направлении Алёшек. Будем наблюдать и сообщать о ходе операции, как только появится связь. Берегите себя, ребята!» — написал Арахамия.