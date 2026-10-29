Лантратова вылетела в Алёшки с иностранными журналистами на гуманитарную миссию
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вылетела к месту проведения гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области. Вместе с ней отправились иностранные журналисты, в том числе американские репортёры.
«С нами вместе летят журналисты, это прежде всего журналисты из Соединённых Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира», — рассказала омбудсмен в беседе Zvezdanews.
Для жителей города подготовили крупную гуманитарную колонну с продовольствием, медикаментами и другими необходимыми товарами. По словам уполномоченного, режим тишины, установленный для проведения миссии, полностью сохраняется.
Напомним, 24 октября Яна Лантратова сообщила, что Москва и Киев согласовали начало прекращения огня в районе Алёшек — 27 октября в 04:00 по московскому времени. Уже 28 октября омбудсмен заявила, что за первые 30 часов перемирия инцидентов не зафиксировано. Позднее она рассказала о разминировании маршрутов для доставки помощи и безопасного выезда мирных жителей.