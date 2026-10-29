Лантратова вылетела в Алёшки с иностранными журналистами на гуманитарную миссию

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вылетела к месту проведения гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области. Вместе с ней отправились иностранные журналисты, в том числе американские репортёры.

«С нами вместе летят журналисты, это прежде всего журналисты из Соединённых Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира», — рассказала омбудсмен в беседе Zvezdanews.

Для жителей города подготовили крупную гуманитарную колонну с продовольствием, медикаментами и другими необходимыми товарами. По словам уполномоченного, режим тишины, установленный для проведения миссии, полностью сохраняется.