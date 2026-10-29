Мелания Трамп сообщила об отправке четырёх журналистов США в Алёшки

Четыре журналиста американского телеканала Newsmax отправятся в Алёшки Херсонской области для освещения гуманитарной операции. Они будут работать в качестве нейтральных наблюдателей, самостоятельно вести съёмку и документировать происходящее. Об этом первая леди США Мелания Трамп сообщила на своей странице в социальной сети X.

По словам супруги американского президента, репортёры будут находиться на месте вместе с представителями российских и украинских гуманитарных групп. Их задача — зафиксировать ход миссии, включая оказание помощи местным жителям и организацию эвакуации.

Проведение гуманитарной операции стало возможным благодаря договорённостям о временном прекращении огня в районе Алёшек. В их согласовании участвовала Мелания Трамп, которая выступила посредником между российской и украинской сторонами.

Режим тишины начал действовать 27 октября. Впоследствии его распространили за пределы города, чтобы обеспечить безопасное передвижение гуманитарных колонн. Ожидается, что временное прекращение огня продлится до 1 ноября.

Миссия предусматривает доставку продовольствия, питьевой воды, медикаментов и предметов первой необходимости. Также планируется организовать добровольную эвакуацию жителей, желающих покинуть город. Для безопасного проезда гуманитарных колонн проводится разминирование дорог.