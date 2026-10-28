Лантратова: В Алёшках идёт разминирование, режим тишины соблюдается

В Алёшках Херсонской области специалисты разминируют дороги, по которым планируется доставлять гуманитарные грузы и вывозить мирных жителей. Работы проходят в условиях временного прекращения огня. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«В Алешках идёт разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей. Это необходимо для выполнения гуманитарной миссии», — написала омбудсмен в мессенджере MAX.

По словам Лантратовой, режим прекращения огня действует с 27 октября на территориях, определённых для проведения гуманитарной операции. Она подчеркнула, что достигнутые договорённости соблюдаются обеими сторонами.

Ранее Life.ru сообщал, что за первые 30 часов перемирия в Алёшках не было зафиксировано ни одного инцидента. По словам Лантратовой, стороны продолжают координировать проведение гуманитарной операции, главная задача которой — помочь остающимся в городе людям и обеспечить безопасный выезд желающих.