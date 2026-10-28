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Опубликовано 28 октября, 19:19

Лантратова: В Алёшках идёт разминирование, режим тишины соблюдается

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

В Алёшках Херсонской области специалисты разминируют дороги, по которым планируется доставлять гуманитарные грузы и вывозить мирных жителей. Работы проходят в условиях временного прекращения огня. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«В Алешках идёт разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей. Это необходимо для выполнения гуманитарной миссии», — написала омбудсмен в мессенджере MAX.

По словам Лантратовой, режим прекращения огня действует с 27 октября на территориях, определённых для проведения гуманитарной операции. Она подчеркнула, что достигнутые договорённости соблюдаются обеими сторонами.

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Ранее Life.ru сообщал, что за первые 30 часов перемирия в Алёшках не было зафиксировано ни одного инцидента. По словам Лантратовой, стороны продолжают координировать проведение гуманитарной операции, главная задача которой — помочь остающимся в городе людям и обеспечить безопасный выезд желающих.

Больше новостей о международных договорённостях, гуманитарных миссиях и урегулировании конфликтов — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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