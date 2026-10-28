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Опубликовано 28 октября, 03:29

Дмитриев назвал позитивной новостью расширение зоны перемирия за пределы Алёшек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал позитивной новостью заявление первой леди США Мелании Трамп о расширении зоны действия временного прекращения огня в Херсонской области. Об этом он написал в соцсети X.

«Наш мир заслуживает большего количества таких позитивных новостей», — пишет Дмитриев.

Ранее Мелания Трамп сообщила, что зона действия перемирия расширена за пределы Алёшек, но остаётся в границах Херсонской области. Это обеспечит безопасный проезд гуманитарных колонн. Первая леди пояснила, что режим тишины ввели на два дня раньше запланированного, чтобы быстрее доставить помощь мирным жителям.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление первой леди США о расширении зоны тишины в Херсонской области. Он отметил, что договорённости о прекращении огня охватывали территорию за пределами города Алёшки. Песков подчеркнул, что с начала переговоров обсуждались не только границы города, но и прилегающие районы. Он также упомянул, что вопрос о границах гуманитарного перемирия рассматривался ранее и обсуждался несколько дней.

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Тимур Хингеев
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