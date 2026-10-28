Песков разъяснил ситуацию с зоной прекращения огня за пределами Алёшек

Договорённости о прекращении огня в Херсонской области изначально распространялись на территорию за пределами города Алёшки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о границах действия гуманитарного перемирия.

Представитель Кремля прокомментировал заявление первой леди США Мелании Трамп о расширении территории, на которой действует режим тишины. По его словам, участники договорённостей с самого начала обсуждали прекращение огня не только в самом городе, но и за его пределами.

«Конечно. Смотрите все заявления (по Алёшкам. — Прим. Life.ru) внимательно», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что вопрос о территориальных границах гуманитарного перемирия поднимался и ранее. Он также отметил, что соответствующие условия обсуждаются уже несколько дней.

Режим прекращения огня действует с 27 октября. Его установили для проведения гуманитарной операции, доставки необходимых грузов и организации безопасного передвижения мирных жителей.

Ранее первая леди США Мелания Трамп объявила о расширении зоны гуманитарного перемирия за пределы Алёшек в Херсонской области. По её словам, это решение должно обеспечить безопасное движение колонн с продовольствием, медикаментами и другой помощью для населения. Супруга американского президента также заявила, что начало режима тишины перенесли на два дня раньше первоначального срока — с 29 на 27 октября. По достигнутым договорённостям прекращение огня должно продлиться до 1 ноября. В течение этого периода стороны планируют организовать доставку гуманитарных грузов и эвакуацию жителей, желающих покинуть город. При этом точные границы территории, на которую распространяется перемирие, в заявлении первой леди США не уточнялись.