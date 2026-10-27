Маск назвал отличной новость о расширении перемирия в Алёшках

Американский предприниматель Илон Маск положительно оценил расширение режима прекращения огня в районе Алёшек Херсонской области. Он отреагировал на публикацию первой леди США Мелании Трамп, которая объявила о новых договорённостях между Россией и Украиной.

«Отлично», — написал миллиардер под сообщением супруги американского президента.

Мелания Трамп сообщила, что зона действия перемирия расширена за пределы Алёшек, но остаётся в границах Херсонской области. Это позволит обеспечить безопасный проезд гуманитарных колонн. Первая леди также уточнила, что режим тишины начал действовать на два дня раньше первоначально объявленного срока, чтобы ускорить доставку помощи мирным жителям.

Напомним, 23 октября уполномоченные по правам человека России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец обсудили гуманитарную ситуацию в Алёшках на встрече в Белоруссии. В тот же день Белый дом объявил о договорённости временно прекратить боевые действия для доставки продовольствия и медикаментов, а также эвакуации местных жителей. Российская сторона отдельно поблагодарила Меланию Трамп за посредничество.

На следующий день старший советник первой леди США Марк Бекман рассказал о подготовленном американской стороной подробном плане гуманитарной операции. По его словам, последовательность действий была расписана буквально по часам и минутам. Участникам предстояло согласовать прекращение огня, обследовать дороги на наличие мин и обеспечить доставку гуманитарных грузов.

В итоге режим тишины вступил в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени. Как уточнил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, перемирие продлится до 22:59 1 ноября. На протяжении этого периода стороны планируют обеспечить работу гуманитарных коридоров и безопасное передвижение гражданского транспорта.