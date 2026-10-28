30 часов без инцидентов: Лантратова рассказала о соблюдении режима тишины в Алёшках
Лантратова: За 30 часов режима тишины в Алёшках инцидентов не зафиксировано
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За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Омбудсмен отметила, что постоянно поддерживает связь с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Они совместно координируют выполнение договорённостей о гуманитарной миссии.
«У нас одна цель — помочь людям в Алешках, сделать все возможное для безопасного выезда тех, кому это необходимо», — подчеркнула Лантратова.
Она также поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за поддержку миссии и помощь жителям города, а её команду — за работу по координации процесса. Омбудсмен призвала направлять информацию, которая может помочь в организации гуманитарной операции.
Режим тишины в районе Алёшек вступил в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени. По сообщению Минобороны РФ, прекращение огня необходимо для подготовки гуманитарной операции, доставки помощи и обеспечения безопасности мирных жителей. Режим прекращения огня должен действовать до 22:59 1 ноября. При этом зону действия временного прекращения огня в Херсонской области расширили за пределы Алёшек.
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