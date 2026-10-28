Песков сообщил об отсутствии нарушений режима тишины в Алёшках
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Гуманитарная операция по эвакуации жителей Алёшек Херсонской области может начаться уже 29–30 октября. Пока сообщений о нарушении действующего в районе города режима прекращения огня не поступало, что в Кремле считают положительным сигналом. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью ИС «Вести».
«Пока нет сообщений о нарушениях, это позитивно», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, сейчас продолжается подготовка к гуманитарной миссии. Главная задача — обеспечить безопасный выезд мирных жителей, которые хотят покинуть населённый пункт. При этом российская сторона рассчитывает, что операция обойдётся без провокаций и срыва достигнутых договорённостей.
«Будем надеяться, что она пройдёт безопасно, что не будет никаких провокаций. И главное, что те жители Алёшек, которые хотят покинуть этот населённый пункт, смогут это сделать», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Режим тишины в районе Алёшек вступил в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени. Договорённости, достигнутые при посредничестве США, предусматривают временное прекращение огня для доставки гуманитарных грузов и организации эвакуации гражданского населения. Планируется, что перемирие продлится до 1 ноября.