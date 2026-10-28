Песков сообщил об отсутствии нарушений режима тишины в Алёшках

Гуманитарная операция по эвакуации жителей Алёшек Херсонской области может начаться уже 29–30 октября. Пока сообщений о нарушении действующего в районе города режима прекращения огня не поступало, что в Кремле считают положительным сигналом. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью ИС «Вести».

«Пока нет сообщений о нарушениях, это позитивно», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, сейчас продолжается подготовка к гуманитарной миссии. Главная задача — обеспечить безопасный выезд мирных жителей, которые хотят покинуть населённый пункт. При этом российская сторона рассчитывает, что операция обойдётся без провокаций и срыва достигнутых договорённостей.

«Будем надеяться, что она пройдёт безопасно, что не будет никаких провокаций. И главное, что те жители Алёшек, которые хотят покинуть этот населённый пункт, смогут это сделать», — подчеркнул пресс-секретарь президента.