Лантратова: Режим тишины в Алёшках соблюдается уже 54 часа без нарушений

Режим прекращения огня между Россией и Украиной в районе Алёшек Херсонской области соблюдается уже 54 часа, что позволяет продолжать разминирование дорог и подготовку безопасного маршрута для гуманитарной колонны. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в мессенджере Max.

«Режим тишины действует уже 54 часа — с 4:00 по московскому времени 27 октября. Стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства, ни одного нарушения не зафиксировано. Это позволяет военным продолжать разминирование дорог и готовить безопасный проезд гуманитарной колонны», — написала омбудсмен.

Лантратова подчеркнула, что находится на постоянной связи со своим украинским коллегой, уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом. Вместе они координируют выполнение гуманитарных договорённостей.

По словам российского омбудсмена, дальнейшее соблюдение режима тишины необходимо для безопасности местных жителей и всех участников миссии. Главная задача — обеспечить доставку продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости, а также организовать выезд гражданских, которые захотят покинуть город.

Лантратова отдельно поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за участие в согласовании гуманитарной операции. Именно при её посредничестве российская и украинская стороны достигли договорённости о временном прекращении огня в районе Алёшек.

«Благодарю первую леди США Меланию Трамп за личное участие, внимание к судьбам людей и помощь в организации этой работы», — отметила уполномоченный по правам человека.

Режим тишины действует с 04:00 мск 27 октября и, согласно достигнутым договорённостям, должен продлиться до 1 ноября включительно. За это время стороны намерены подготовить безопасные маршруты для доставки помощи и добровольной эвакуации жителей. Ранее Лантратова сообщила, что для жителей Алёшек уже сформирована крупная гуманитарная колонна. В неё вошли продукты питания, лекарства, средства гигиены, топливо и материалы для обогрева. Сама омбудсмен 29 октября отправилась в район проведения миссии вместе с иностранными журналистами.