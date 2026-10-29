Лантратова: В Алёшках завершили разминирование дорог для гуманитарной колонны

Российские военнослужащие завершили разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи в Алёшки Херсонской области. Теперь колонна с продовольствием, медикаментами и другими необходимыми грузами сможет направиться к центральной районной больнице. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алёшках завершено. Спасибо нашим военным, которые, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда. Колонна направится к центральной районной больнице», — написала Лантратова в телеграм-канале.