Лантратова: В Алёшках завершили разминирование дорог для гуманитарной колонны
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Российские военнослужащие завершили разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи в Алёшки Херсонской области. Теперь колонна с продовольствием, медикаментами и другими необходимыми грузами сможет направиться к центральной районной больнице. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алёшках завершено. Спасибо нашим военным, которые, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда. Колонна направится к центральной районной больнице», — написала Лантратова в телеграм-канале.
Инженерные работы проводились в рамках гуманитарной операции, для которой Россия и Украина договорились о временном прекращении огня. Сапёры проверяли дороги на наличие мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
Ранее Яна Лантратова сообщила, что режим тишины в Алёшках соблюдается уже 54 часа без нарушений. По её словам, российская и украинская стороны выполняют гуманитарные договорённости, что позволило продолжать разминирование. Омбудсмен также рассказала о постоянной координации с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.