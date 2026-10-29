Делегации России и Украины вылетели одним самолётом для миссии в Алёшках
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Представители России и Украины вылетели одним самолётом из белорусского Гомеля для участия в гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Перед совместным перелётом делегации двух стран провели очную встречу в аэропорту, обменялись рукопожатиями и пообщались. Об этом сообщило белорусское агентство БелТА.
Российская и украинская делегации прибыли в Белоруссию разными маршрутами. Представители Москвы прилетели в Гомель, тогда как украинская группа пересекла границу через пункт пропуска «Новая Гута». К организации гуманитарной миссии также присоединилась белорусская сторона.
О прибытии участников операции сообщил и глава парламентской фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, в состав общей группы вошли представители России, Украины и США.
«Делегация, в которую вошли представители Украины, США и РФ, прибыла в пункт, откуда завтра будет доставляться помощь в Алешки. На месте присутствуют представители СМИ из трех стран для обеспечения максимально прозрачного проведения очередного этапа гуманитарной миссии», — написал Арахамия в Telegram.
Основная цель миссии — доставка продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости жителям Алёшек, а также организация безопасного выезда граждан, желающих покинуть город. Для этого российская и украинская стороны договорились о временном прекращении огня при посредничестве США.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что гуманитарную миссию в Алёшках готовили с мая. По её словам, выезду российских и украинских представителей предшествовали месяцы переговоров, в ходе которых стороны согласовывали каждый этап операции, включая подготовку гуманитарного конвоя.
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