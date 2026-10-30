«Там лежачие больные»: Жители Алешек обратились к Лантратовой за новой помощью
Жители Алешек попросили Лантратову организовать ещё одну гуманитарную миссию
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Жители Алёшек Херсонской области попросили организовать ещё одну гуманитарную миссию, чтобы помочь людям, которые не могут самостоятельно покинуть свои дома. С просьбами они обратились к уполномоченной по правам человека в России Яне Лантратовой и её украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу во время встречи в городе.
На опубликованных кадрах видно, как местные жители окружили представителей делегации и рассказывают о своих проблемах. Одна из пожилых женщин эмоционально обращается к омбудсменам, активно жестикулируя. Вокруг собрались другие горожане и журналисты.
Жители Алешек попросили Лантратову организовать ещё одну гуманитарную миссию. Видео © Life.ru
Жители просят не ограничиваться одной гуманитарной операцией. Особую тревогу вызывают лежачие больные, которым требуется медицинская помощь.
Нынешняя миссия стала результатом договорённостей российской и украинской сторон о временном прекращении огня. Гуманитарную операцию координируют Лантратова и Лубинец.
Режим тишины в районе Алёшек действует с 27 октября. Он необходим для доставки помощи и организации безопасного выезда жителей, желающих покинуть город. Ранее Life.ru сообщал, что в Алёшки направили десятки тонн гуманитарных грузов, собранных с учётом просьб населения. В состав помощи вошли продукты питания, топливо и лекарства, в том числе антибиотики и инсулин, необходимые местной больнице.