«Там лежачие больные»: Жители Алешек обратились к Лантратовой за новой помощью

Жители Алёшек Херсонской области попросили организовать ещё одну гуманитарную миссию, чтобы помочь людям, которые не могут самостоятельно покинуть свои дома. С просьбами они обратились к уполномоченной по правам человека в России Яне Лантратовой и её украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу во время встречи в городе.

На опубликованных кадрах видно, как местные жители окружили представителей делегации и рассказывают о своих проблемах. Одна из пожилых женщин эмоционально обращается к омбудсменам, активно жестикулируя. Вокруг собрались другие горожане и журналисты.

Жители Алешек попросили Лантратову организовать ещё одну гуманитарную миссию. Видео © Life.ru

Жители просят не ограничиваться одной гуманитарной операцией. Особую тревогу вызывают лежачие больные, которым требуется медицинская помощь.

Нынешняя миссия стала результатом договорённостей российской и украинской сторон о временном прекращении огня. Гуманитарную операцию координируют Лантратова и Лубинец.