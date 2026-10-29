От муки до инсулина: В Алёшки везут десятки тонн помощи по просьбам жителей

В Алёшки Херсонской области направили несколько десятков тонн гуманитарной помощи, собранной с учётом конкретных потребностей местных жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Груз подготовили силами аппарата уполномоченного при поддержке банка ПСБ. Часть необходимых вещей и продуктов предоставил Российский Красный Крест.

По словам Лантратовой, при формировании гуманитарной помощи ориентировались прежде всего на просьбы жителей Алёшек. В состав груза вошли мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, растительное масло, а также средства личной гигиены и топливо для генераторов.

Отдельный запрос поступил от центральной районной больницы. Медицинскому учреждению необходимы лекарства, в том числе антибиотики и инсулин. Эти препараты также включили в гуманитарный груз.

«Спасибо всем, кто откликнулся и помог собрать необходимое. Важно, чтобы жители получили поддержку, которой так ждут, а врачи могли продолжать помогать людям», — подчеркнула Лантратова.

Ранее Яна Лантратова сообщила, что режим тишины в районе Алёшек соблюдается уже 54 часа без единого нарушения. По её словам, временное прекращение огня, действующее с 27 октября, позволило продолжить разминирование дорог и подготовку безопасного маршрута для гуманитарной колонны. Омбудсмен также отметила, что поддерживает постоянную связь с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, а договорённости были достигнуты при содействии первой леди США Мелании Трамп.