Гуманитарная катастрофа в Алёшках: Путин рассказал о последствиях действий ВСУ
Путин обвинил ВСУ в создании гуманитарной катастрофы в Алёшках
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Украинские военные минировали подступы к Алёшкам Херсонской области, что привело к тяжёлой гуманитарной ситуации в городе. Об этом заявил президент России Владимир Путин 29 октября в ходе саммита Россия — Африка.
«Ситуация складывалась давно», — отметил российский лидер, говоря о положении жителей населённого пункта.
Путин добавил, что украинская сторона усугубляла обстановку вокруг Алёшек, препятствуя безопасному передвижению людей и доставке необходимой помощи. Президент напомнил о действиях ВСУ, которые минировали подходы к городу, «создавая практически гуманитарную катастрофу».
Накануне первая леди США Мелания Трамп сообщила о начале разминирования подходов к Алёшкам российской и украинской сторонами. Работы проводятся в рамках договорённостей о временном прекращении огня, достигнутых при её посредничестве. Подготовка маршрутов должна обеспечить доставку гуманитарной помощи и безопасную эвакуацию мирных жителей. Все актуальные новости Алёшек и подробности гуманитарной операции — в специальном разделе Life.ru.
Больше новостей о событиях в зоне специальной военной операции — в рубрике «СВО» на Life.ru.