Украинские военные минировали подступы к Алёшкам Херсонской области, что привело к тяжёлой гуманитарной ситуации в городе. Об этом заявил президент России Владимир Путин 29 октября в ходе саммита Россия — Африка.

«Ситуация складывалась давно», — отметил российский лидер, говоря о положении жителей населённого пункта.

Путин добавил, что украинская сторона усугубляла обстановку вокруг Алёшек, препятствуя безопасному передвижению людей и доставке необходимой помощи. Президент напомнил о действиях ВСУ, которые минировали подходы к городу, «создавая практически гуманитарную катастрофу».