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Опубликовано 29 октября, 12:52

Гуманитарная катастрофа в Алёшках: Путин рассказал о последствиях действий ВСУ

Путин обвинил ВСУ в создании гуманитарной катастрофы в Алёшках

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Украинские военные минировали подступы к Алёшкам Херсонской области, что привело к тяжёлой гуманитарной ситуации в городе. Об этом заявил президент России Владимир Путин 29 октября в ходе саммита Россия — Африка.

«Ситуация складывалась давно», — отметил российский лидер, говоря о положении жителей населённого пункта.

Путин добавил, что украинская сторона усугубляла обстановку вокруг Алёшек, препятствуя безопасному передвижению людей и доставке необходимой помощи. Президент напомнил о действиях ВСУ, которые минировали подходы к городу, «создавая практически гуманитарную катастрофу».

Песков: Жители Алёшек смогут выехать уже сегодня-завтра и получить помощь
Песков: Жители Алёшек смогут выехать уже сегодня-завтра и получить помощь

Накануне первая леди США Мелания Трамп сообщила о начале разминирования подходов к Алёшкам российской и украинской сторонами. Работы проводятся в рамках договорённостей о временном прекращении огня, достигнутых при её посредничестве. Подготовка маршрутов должна обеспечить доставку гуманитарной помощи и безопасную эвакуацию мирных жителей. Все актуальные новости Алёшек и подробности гуманитарной операции — в специальном разделе Life.ru.

Больше новостей о событиях в зоне специальной военной операции — в рубрике «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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