Мелания Трамп: Армия России и ВСУ приступили к разминированию подходов к Алёшкам
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Россия и Украина приступили к разминированию маршрутов, необходимых для безопасной доставки гуманитарной помощи в Алёшки Херсонской области. Работы ведутся в рамках соглашения о временном прекращении огня, достигнутого при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, о чём она сообщила в соцсети X.
По словам супруги американского президента, российская и украинская стороны уже начали выполнять предусмотренные договорённостями мероприятия. Информацию о разминировании также подтвердил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Подготовка безопасных маршрутов необходима для доставки в город продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости. Кроме того, после завершения работ планируется организовать эвакуацию местных жителей, желающих покинуть Алёшки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал гуманитарную операцию в Алёшках. По его словам, в ближайшие дни планируется организовать доставку продовольствия, медикаментов и питьевой воды, а также эвакуацию желающих покинуть город. Представитель Кремля отметил, что сообщений о нарушении режима прекращения огня не поступало, и выразил надежду на безопасное проведение операции.