Мелания Трамп: Армия России и ВСУ приступили к разминированию подходов к Алёшкам

Россия и Украина приступили к разминированию маршрутов, необходимых для безопасной доставки гуманитарной помощи в Алёшки Херсонской области. Работы ведутся в рамках соглашения о временном прекращении огня, достигнутого при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, о чём она сообщила в соцсети X.

По словам супруги американского президента, российская и украинская стороны уже начали выполнять предусмотренные договорённостями мероприятия. Информацию о разминировании также подтвердил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Подготовка безопасных маршрутов необходима для доставки в город продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости. Кроме того, после завершения работ планируется организовать эвакуацию местных жителей, желающих покинуть Алёшки.