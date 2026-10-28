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Опубликовано 28 октября, 20:57

Мелания Трамп: Армия России и ВСУ приступили к разминированию подходов к Алёшкам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Россия и Украина приступили к разминированию маршрутов, необходимых для безопасной доставки гуманитарной помощи в Алёшки Херсонской области. Работы ведутся в рамках соглашения о временном прекращении огня, достигнутого при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, о чём она сообщила в соцсети X.

По словам супруги американского президента, российская и украинская стороны уже начали выполнять предусмотренные договорённостями мероприятия. Информацию о разминировании также подтвердил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Подготовка безопасных маршрутов необходима для доставки в город продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости. Кроме того, после завершения работ планируется организовать эвакуацию местных жителей, желающих покинуть Алёшки.

Песков сообщил об отсутствии нарушений режима тишины в Алёшках
Песков сообщил об отсутствии нарушений режима тишины в Алёшках

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал гуманитарную операцию в Алёшках. По его словам, в ближайшие дни планируется организовать доставку продовольствия, медикаментов и питьевой воды, а также эвакуацию желающих покинуть город. Представитель Кремля отметил, что сообщений о нарушении режима прекращения огня не поступало, и выразил надежду на безопасное проведение операции.

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Юрий Лысенко
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