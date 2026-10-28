Песков анонсировал гуманитарную операцию в Алёшках в ближайшие дни
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Гуманитарная операция по оказанию помощи жителям Алёшек Херсонской области и эвакуации желающих покинуть город должна состояться в ближайшие дни. Подготовка уже ведётся, а сообщений о нарушении режима прекращения огня пока не поступало. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал ИС «Вести».
«Непосредственно сама гуманитарная операция будет завтра-послезавтра, на днях она будет. Будем надеяться, что она пройдёт безопасно, что не будет никаких провокаций и, главное, что в её результате те жители Алешек, которые хотят покинуть этот населённый пункт, смогут это сделать», — заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, отсутствие сообщений о нарушениях режима тишины является положительным сигналом. При этом главным условием успешного проведения миссии остаётся безопасность мирных жителей и гуманитарных сотрудников.
План предусматривает доставку жителям продуктов, медикаментов, питьевой воды и предметов первой необходимости. Также предполагается организовать добровольную эвакуацию граждан, которые хотят покинуть прифронтовой город. Направление выезда люди должны иметь возможность выбрать самостоятельно.
Напомним, по сообщению Минобороны РФ, режим тишины в районе Алёшек вступил в силу 27 октября в 04:00 по московскому времени, и прекращение огня необходимо для подготовки гуманитарной операции, доставки помощи и обеспечения безопасности мирных жителей. Режим прекращения огня должен действовать до 22:59 1 ноября, причём зону действия временного прекращения огня в Херсонской области расширили за пределы Алёшек.
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