Песков анонсировал гуманитарную операцию в Алёшках в ближайшие дни

Гуманитарная операция по оказанию помощи жителям Алёшек Херсонской области и эвакуации желающих покинуть город должна состояться в ближайшие дни. Подготовка уже ведётся, а сообщений о нарушении режима прекращения огня пока не поступало. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал ИС «Вести».

«Непосредственно сама гуманитарная операция будет завтра-послезавтра, на днях она будет. Будем надеяться, что она пройдёт безопасно, что не будет никаких провокаций и, главное, что в её результате те жители Алешек, которые хотят покинуть этот населённый пункт, смогут это сделать», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, отсутствие сообщений о нарушениях режима тишины является положительным сигналом. При этом главным условием успешного проведения миссии остаётся безопасность мирных жителей и гуманитарных сотрудников.

План предусматривает доставку жителям продуктов, медикаментов, питьевой воды и предметов первой необходимости. Также предполагается организовать добровольную эвакуацию граждан, которые хотят покинуть прифронтовой город. Направление выезда люди должны иметь возможность выбрать самостоятельно.