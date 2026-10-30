Песков высоко оценил совместную работу Лантратовой и Лубинца по Алёшкам

Россия и Украина поддерживают высокий уровень взаимодействия при проведении гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец активно координируют совместные действия на месте событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы констатируем достаточно высокий уровень координации между правозащитниками Украины и России. Лантратова активно работает со своими визави с украинской стороны», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков подчеркнул, что главная задача гуманитарной миссии заключается в доставке жителям Алёшек необходимых грузов. При этом состав помощи определили с учётом ранее обозначенных потребностей населения.