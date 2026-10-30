Песков высоко оценил совместную работу Лантратовой и Лубинца по Алёшкам
Обложка © Telegram / Яна Лантратова
Россия и Украина поддерживают высокий уровень взаимодействия при проведении гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец активно координируют совместные действия на месте событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы констатируем достаточно высокий уровень координации между правозащитниками Украины и России. Лантратова активно работает со своими визави с украинской стороны», — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков подчеркнул, что главная задача гуманитарной миссии заключается в доставке жителям Алёшек необходимых грузов. При этом состав помощи определили с учётом ранее обозначенных потребностей населения.
«Главное, что людям сейчас поступит гуманитарная помощь, подчеркивалось, что это именно та помощь, которая была заявлена, как необходимая», — добавил он.
Утром 30 октября гуманитарная колонна с продовольствием, лекарствами и другими необходимыми грузами отправилась в Алёшки. Вместе с представителями России и Украины в город направились журналисты из нескольких стран, включая США, Францию и Италию. С 04:00 мск 27 октября установлен режим тишины для подготовки гуманитарной операции в Алёшках. Стороны согласовали прекращение огня при содействии первой леди США Мелании Трамп.