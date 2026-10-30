Кремль ответил на главный вопрос об Алёшках: кого вывезет гумколонна

Жители Алёшек Херсонской области смогут добровольно покинуть город во время гуманитарной операции, организованной при временном прекращении огня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такая возможность будет предоставлена всем, кто захочет уехать.

«Желающие смогут покинуть населённый пункт», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

Гуманитарная миссия предусматривает не только доставку продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, но и организацию безопасного выезда граждан. При этом решение об эвакуации жители принимают самостоятельно. Для проведения операции в районе Алёшек действует согласованный Россией и Украиной режим прекращения огня. Он был введён 27 октября и, согласно объявленным условиям, должен продлиться до 1 ноября.