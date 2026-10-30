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Опубликовано 30 октября, 12:23

Кремль ответил на главный вопрос об Алёшках: кого вывезет гумколонна

Песков: Все желающие смогут покинуть Алёшки

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Жители Алёшек Херсонской области смогут добровольно покинуть город во время гуманитарной операции, организованной при временном прекращении огня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такая возможность будет предоставлена всем, кто захочет уехать.

«Желающие смогут покинуть населённый пункт», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

Гуманитарная миссия предусматривает не только доставку продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, но и организацию безопасного выезда граждан. При этом решение об эвакуации жители принимают самостоятельно. Для проведения операции в районе Алёшек действует согласованный Россией и Украиной режим прекращения огня. Он был введён 27 октября и, согласно объявленным условиям, должен продлиться до 1 ноября.

Лантратова: В Алёшках завершили разминирование дорог для гуманитарной колонны
Лантратова: В Алёшках завершили разминирование дорог для гуманитарной колонны

Утром 30 октября Life.ru сообщил об отправлении гуманитарной колонны в Алёшки. Вместе с грузами продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров к городу направились журналисты из нескольких стран, включая США и Украину. В состав помощи также вошли питьевая вода, средства гигиены и топливо для генераторов.

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Андрей Бражников
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