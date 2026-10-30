Патриарх Кирилл включил Меланию Трамп в молитву за участников миссии в Алёшки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с молитвой о благополучии участников гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области, отдельно упомянув супругу президента США Меланию Трамп. Сообщение предстоятеля Русской православной церкви опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

«С тревогой наблюдаю за происходящим и молюсь Христу Спасителю, чтобы Он даровал Свою помощь всем, кто сейчас принимает участие в благородной гуманитарной миссии. Среди них — супруга президента США госпожа Мелания Трамп», — сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ выразил обеспокоенность тяжёлым положением жителей Алёшек, которым необходимы продовольствие, медикаменты и возможность безопасно покинуть город. Он назвал сложившуюся ситуацию гуманитарной катастрофой, связав её с продолжительными обстрелами и минированием территории. По его словам, священнослужители и сотрудники Патриаршей гуманитарной миссии помогают доставлять жителям продукты, предметы первой необходимости и оказывают духовную поддержку.