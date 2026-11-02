Гуманитарный конвой в Алешки Херсонской области формировали не по стандартному списку, а по конкретным просьбам местных жителей. Для этого организаторы заранее выяснили, в чём нуждаются горожане, и получили отдельную заявку от больницы. Об этом на пресс-конференции по итогам миссии рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Мы собрали полные данные по потребностям. Отдельные данные нам предоставила больница, которая находится в городе. И мы понимали, что нужны продукты питания, медицинские препараты, средства гигиены, топливо и другие вещи. Всё это было сформировано и закуплено», — сообщила омбудсмен.

По словам Лантратовой, в подготовке большого гуманитарного груза участвовали не только сотрудники её аппарата, но и представители бизнеса, общественные организации и обычные граждане. Существенную помощь оказали банк ПСБ и Российский Красный Крест.

В состав конвоя вошли десятки тонн продовольствия, предметов первой необходимости и топлива для генераторов. Отдельное внимание уделили медицинским препаратам: по запросу центральной районной больницы подготовили в том числе антибиотики и инсулин.

Доставить помощь удалось благодаря временному прекращению огня, согласованному Россией и Украиной при содействии американской стороны. Гуманитарная миссия прошла 30 октября. Помимо передачи грузов, её участники организовали добровольный выезд жителей, пожелавших покинуть город.

Причём организаторам пришлось предусмотреть даже те обстоятельства, которые обычно остаются за рамками эвакуационных планов. Как рассказывал Life.ru, для лежачих больных выделили специальные места, а для людей с домашними питомцами подготовили отдельный автобус с клетками. Всего для вывоза жителей собрали колонну из 25 автобусов, рассчитанную как минимум на 750 пассажиров. В операции также участвовали девять бригад скорой помощи и более 50 медицинских работников.

Одной из самых эмоциональных историй миссии стало спасение семьи с семью детьми, о котором Life.ru сообщил с места событий. Родители долго не решались оставить дом, однако в последний момент согласились на эвакуацию. Вместе с детьми, младшему из которых всего три года, они забрали и домашних питомцев. Первоначально семью доставили в Скадовск.