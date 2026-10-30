Никого не бросят: Лантратова рассказала, как вывозят жителей Алёшек и их питомцев

Для жителей Алёшек Херсонской области, желающих покинуть город в рамках гуманитарной миссии, предусмотрели специальный транспорт для лежачих больных и отдельный автобус для перевозки домашних животных. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала журналистам. Кадры с места событий предоставил корреспондент Life.ru.

Гуманитарная миссия в Алёшках. Видео © Life.ru

«Мы знаем о том, что люди говорили о том, что некоторые хотят взять с собой домашних питомцев. Этот момент мы тоже обсуждали, предусмотрели, поэтому будет организован отдельный автобус с клетками для людей, которые хотят везти с собой своих домашних питомцев», — сообщила омбудсмен.

Всего для вывоза жителей подготовили колонну из 25 автобусов, рассчитанных как минимум на 750 пассажиров. Для людей, которые не могут передвигаться самостоятельно, выделили около 30 специальных мест. При необходимости им также смогут оказать помощь девять бригад скорой помощи.

По словам Лантратовой, в гуманитарной операции задействованы более 50 медицинских работников, включая фельдшеров. Пассажирам предоставят питьевую воду и сухие пайки, а при необходимости — горячее питание.

Гуманитарная миссия в Алёшках проводится в условиях временного прекращения огня, согласованного Россией и Украиной при посредничестве американской стороны. Операция предусматривает доставку продовольствия, лекарств и других необходимых грузов, а также добровольный выезд жителей.

Ранее Life.ru сообщил о начале посадки жителей Алёшек в автобусы гуманитарной миссии. Как рассказала находящаяся на месте уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, людей организованно вывозят как на территорию Украины, так и в другие регионы России — в зависимости от их выбора.