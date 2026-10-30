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Регион
Опубликовано 30 октября, 12:26

Жители Алешек начинают грузиться в автобусы гуманитарной миссии

Гумколонна. Фото © Life.ru

Гумколонна. Фото © Life.ru

Жители города Алешки Херсонской области начинают грузиться в автобусы гуманитарной миссии, которые вывезут их либо на территорию Украины, либо в другие регионы России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Россияне и украинцы в одном автобусе: Гуманитарная колонна выдвинулась в Алёшки
Россияне и украинцы в одном автобусе: Гуманитарная колонна выдвинулась в Алёшки

«Всем будет предоставлена такая возможность, поэтому люди постепенно грузятся в автобусы», — отметила омбудсмен, которая находится на месте.

Видео © Telegram/Яна Лантратова

Напомним, гуманитарная колонна с продуктами, лекарствами и другими жизненно необходимыми грузами отправилась в Алёшки Херсонской области ранним утром 30 октября. Вместе с гуманитарным конвоем к городу направились журналисты, в том числе съёмочная группа Life.ru, американских и украинских репортёров. Для жителей города Алёшки в Херсонской области организовали гуманитарную колонну из 25 автобусов. Транспорт рассчитан как минимум на 750 пассажиров.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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