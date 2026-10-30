Жители Алешек начинают грузиться в автобусы гуманитарной миссии

Жители города Алешки Херсонской области начинают грузиться в автобусы гуманитарной миссии, которые вывезут их либо на территорию Украины, либо в другие регионы России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Всем будет предоставлена такая возможность, поэтому люди постепенно грузятся в автобусы», — отметила омбудсмен, которая находится на месте.

Видео © Telegram/Яна Лантратова