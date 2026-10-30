Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 09:33

В гуманитарную колонну для жителей Алёшек входит 25 автобусов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Для жителей города Алёшки в Херсонской области организовали гуманитарную колонну из 25 автобусов. Транспорт рассчитан как минимум на 750 пассажиров. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Сегодня организована большая колонна, в которой находятся 25 автобусов. Это по количеству на минимум 750 мест», — рассказала она журналистам.

Видео © Life.ru

Жителям города Алёшки в Херсонской области, которые захотят покинуть опасную зону, обеспечат возможность выезда с соблюдением всех мер безопасности. Для этого подготовили 25 автобусов. Кроме того, в колонне находится 9 машин скорой помощи.

Россияне и украинцы в одном автобусе: Гуманитарная колонна выдвинулась в Алёшки
Россияне и украинцы в одном автобусе: Гуманитарная колонна выдвинулась в Алёшки

Ранее Life.ru сообщал, что в Алёшках завершили разминирование дорог для прохода гуманитарной колонны. Расчистка маршрутов от взрывоопасных предметов была необходима для обеспечения безопасности транспорта и местных жителей.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Яна Лантратова
  • Гуманитарная операция в Алёшках
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar