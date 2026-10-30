В гуманитарную колонну для жителей Алёшек входит 25 автобусов
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Для жителей города Алёшки в Херсонской области организовали гуманитарную колонну из 25 автобусов. Транспорт рассчитан как минимум на 750 пассажиров. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«Сегодня организована большая колонна, в которой находятся 25 автобусов. Это по количеству на минимум 750 мест», — рассказала она журналистам.
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Жителям города Алёшки в Херсонской области, которые захотят покинуть опасную зону, обеспечат возможность выезда с соблюдением всех мер безопасности. Для этого подготовили 25 автобусов. Кроме того, в колонне находится 9 машин скорой помощи.
Ранее Life.ru сообщал, что в Алёшках завершили разминирование дорог для прохода гуманитарной колонны. Расчистка маршрутов от взрывоопасных предметов была необходима для обеспечения безопасности транспорта и местных жителей.